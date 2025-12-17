Lamborghini Aventador SVJ R (Reprodução/Site Lamborghini)\nO Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) divulgou, nesta terça-feira (16), a lista com os valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para 2026. O imposto mais caro do estado será de R$ 267 mil, para uma Lamborghini Aventador SVJ R, enquanto o mais barato será de R$ 60, para uma motocicleta Muller/TR 18.\nO valor venal do carro esportivo é de R$ 7,1 milhões, e o da motocicleta é de R$ 2 mil.\nO órgão também informou quais são os veículos com mais unidades registradas em Goiás. A Honda Biz EX 2025 aparece em primeiro lugar, com 9,2 mil unidades, seguida pelo Volkswagen Gol 1.0 de 2013, com 5 mil registros.\nCalendário do IPVA 2026 em Goiás: veja datas e formas de pagamento\nEntenda as regras da lei que ampliou a isenção de IPVA para veículos elétricos no Tocantins