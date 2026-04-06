-VÍDEO DA LANCHA DESGOVERNADA (1.3394659)\nA jovem Thaynnara Lima da Silva, de 18 anos, que desapareceu após cair de uma lancha no Lago Serra da Mesa, em Niquelândia, no norte de Goiás, não sabia nadar e estava sem colete salva-vidas no momento do acidente, segundo a irmã, Geovanna Eduarda. A queda ocorreu no sábado (4), durante um passeio no lago aproveitando o feriado.\nEla não sabia nadar e estava sem o colete salva-vidas. Foi para passar o feriado”, afirmou Geovanna ao POPULAR.\nDe acordo com a irmã, Thaynnara já havia ido outras vezes ao Lago Serra da Mesa e, após o acidente, as buscas seguem sendo realizadas pelo Corpo de Bombeiros, com apoio de mergulhadores e também de pessoas da região.\nPadrasto suspeito de envenenar crianças gravou vídeo com ameaças\nJovem de 18 anos desaparece após cair de lancha no lago Serra da Mesa