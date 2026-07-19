A dor da perda da servidora Rayane Lins Farias Campos foi descrita como "O mundo não terá mais cor” pela irmã da vítima, a pedagoga Dijanane Lins. Em um desabafo nas redes sociais, Dijanane afirmou que a saudade é dolorosa. A mulher e o marido, Leonardo de Oliveira Campos, foram mortos a tiros dentro de um condomínio, no Distrito Federal. Um vizinho foi preso suspeito de cometer o crime. Rayane trabalhava em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal.\nO crime aconteceu na quinta-feira (16), no Distrito Federal. O vizinho Evandro Gabriel Ferreira foi preso na sexta-feira (17). A reportagem não localizou sua defesa.\nSegundo a TV Anhanguera, a investigação apontou que o crime teria sido motivado por desentendimentos em relação a um muro. A Polícia Civil apura a motivação o caso.