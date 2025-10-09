O carro em que estava a estudante de medicina Anna Clara Soares, de 19 anos, capotou após sair da pista, na TO-425. Ela era filha do prefeito de Goiatins, Manoel Natalino (Republicanos), e morreu no local do acidente. Segundo a Polícia Militar (PM), o veículo era conduzido pela irmã de Anna Clara.\nVeja no Bom dia Tocantins: Filha de prefeito, estudante de medicina morre em acidente\nO acidente aconteceu na tarde de quarta-feira (8), no km 1 da rodovia próximo a Barra do Ouro, região norte do Tocantins. A irmã de Anna Clara sofreu lesões leves. Ela relatou à polícia que perdeu o controle da direção e o veículo saiu da pista. Anna Clara estava no banco do passageiro.\nA prefeitura de Goiatins divulgou pelas redes sociais uma nota de pesar lamentando a morte da jovem. "Nesse momento de profunda dor, rogamos a Deus para que conforte familiares e amigos, e pedimos orações de todos os goiatinenses", diz trecho da nota.