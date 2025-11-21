Aliny Pereira de Ornelas, de 25 anos, foi vítima de agressão do ex-companheiro antes de ser assassinada a facadas, segundo a irmã Darline Ornelas. A jovem foi encontrada morta na casa do ex, suspeito do crime. Conforme a polícia, ele tirou a própria vida depois de matar a vítima.\nAgressão ela sofreu. Porém manteve em sigilo com ela. Por medo de algum ato dele contra ela ou contra alguém da nossa família. Há um tempo ela me contou uma agressão física sofrida por ele. Na qual ela me implorou para não contar para nossa mãe por medo", disse ao JTo.\nO crime aconteceu na noite desta quinta-feira (20) em Arraias, região sul do Tocantins. O JTo não conseguiu contato com a família do suspeito.\nVeja vídeo no JA1: Homem é suspeito de matar ex-companheira e tirar a própria vida em Arraias\nSegundo a irmã, Aliny trabalhava como técnica em enfermagem em Arraias, mas morava em Campos Belos (GO). Ela estava no Tocantins para cuidar de um parente que estava doente.