O irmão de 8 anos de Weslenny Rosa Lima, de 9, que morreu após ser envenenada, contou à Polícia Civil que já havia sido agredido pelo padrasto, assim como a irmã. Ronaldo Alves de Oliveira foi preso suspeito de ter envenenado as crianças, em Alto Horizonte. O menino também foi internado após ter comido o mesmo alimento que a irmã.\nEm nota, a defesa de Ronaldo afirmou que recebeu a notícia da prisão com naturalidade e, por acreditar que ele é inocente, orientou que ele se apresentasse espontaneamente à delegacia, justamente para colaborar com os esclarecimentos e demonstrar a sua inocência (veja a íntegra da nota ao final da reportagem).\nA morte da menina foi confirmada no sábado (28). No dia 27, o menino foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por conta do envenenamento. Segundo o delegado Domênico Rosa à TV Anhanguera, o menino afirmou que o pai biológico chegou a brigar com o padrasto por conta das agressões e que a mãe dele também já teria sido agredida pelo suspeito.