-VÍDEO DAQUI: Irmãos pescam Piraíba de 2 metros no Rio Araguaia (1.3396888)\nTubarão de Água Doce, Filhote, Piraíba-Preta e Piranambu são apenas algumas das alcunhas do maior bagre da América do Sul, o Piraíba (Brachyplatystoma filamentosum). O peixe, muito comum na Amazônia, também pode ser encontrado no Centro-Oeste, mais especifícamente no rio Araguaia. E foi lá que os irmãos Jardem Martins Parreira e Jadson Martins Parreira, de Santa Helena de Goiás, pescaram na terça-feira (7) um exemplar de 2,01 metros, com cerca de 100 quilos.\nJardem e Jadson praticam a pesca esportiva há nove anos, e mesmo já tendo pescado exemplares de grande proporção, é a primeira vez que pegam um animal com mais de 2 metros. O feito foi registrado na região de Luís Alves, no Rio Araguaia. “Sensação de um sonho realizado após vários anos pescando nessa região”, contou Jadson animado.