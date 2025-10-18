Em um caso classificado como inédito no Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG), dois irmãos de Porangatu, no norte do estado, receberam transplantes de rins de uma mesma doadora. A história, que une superação e a força dos laços familiares, deu a Aldemar Cavalcante Barros, de 59 anos, um presente de 60 anos adiantado. O policial militar aposentado, que faz aniversário em 7 de novembro, terá a oportunidade de celebrar a data longe da cadeira de hemodiálise.\nA jornada dele até o transplante foi marcada pela superação. Após ter o quadro de diabete agravado pela Covid-19, o que o levou a perder a visão de um olho e parte da audição, ele desanimou. “Eu não estava nem de plano fazer isso. Falei: ‘Ah, não vou mexer com esse trem de transplante, não’”, relembrou. Foi a insistência de um médico que o fez mudar de ideia e colocar o nome na lista de espera.