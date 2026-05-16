Três irmãos foram presos suspeitos de promover a invasão em uma área pública na região da Praia das Arnos, na região norte de Palmas. Segundo o boletim de ocorrência do caso, os homens também estavam instigando que outros populares participassem da ação.\nA prisão ocorreu na quinta-feira (14), depois que fiscais de postura do município e guardas municipais compareceram ao local da invasão. Os agentes públicos registraram na delegacia que foram injuriados, desacatados e agredidos fisicamente com pedras.\nSegundo a Prefeitura de Palmas, a desocupação realizada na área pública foi a quinta registrada na cidade desde o dia 22 de abril, “quando as mesmas pessoas foram retiradas de uma área privada, por determinação judicial”.\nDurante a prisão, o delegado Cláudio de Paula Batista registrou que os suspeitos vêm de forma reiterada promovendo invasões e instigando outras pessoas a participarem. Os três irmãos foram autuados em flagrante pelos crimes de esbulho possessório, injúria contra funcionário público, desobediência, resistência, desacato e ameaça.