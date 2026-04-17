Dois irmãos suspeitos de chefiar uma facção criminosa morreram em uma ação da Polícia Militar em Mineiros, na região sudoeste de Goiás. Na residência deles, a polícia encontrou 3 quilos de droga e uma arma de fogo do tipo submetralhadora.\nO Grupo de Radiopatrulha Aérea (GRAER) e o Batalhão Rural da Polícia Militar foram informados de que dois suspeitos de uma facção estavam cometendo vários crimes na cidade. Segundo a polícia, durante a abordagem, houve uma troca de tiros entre os agentes e os homens.\nMiss goiana é presa em operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro\nInstagram derruba perfis de MC Ryan e outros influenciadores presos pela PF\nOperação apreende 467 kg de cocaína escondidos em carga de abacaxi na BR-153\nUm grupo de policiais entrou na residência e outro grupo abordou o suspeito que estava na rua. Os dois criminosos foram alvejados. Eles foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu), mas não resistiram aos ferimentos e morreram no local.