O ano de 2026 contará com mais uma edição do evento Palmas Capital da Fé. Tradicional principalmente para a população cristã, a festa acontece no feriado de carnaval e entre as atrações nacionais estão os cantores gospel Isadora Pompeo, Thalles Roberto e Padre Fábio de Melo.\nA programação foi divulgada na tarde desta quinta-feira (15), pelo prefeito Eduardo Siqueira Campos (Podemos) e pela comissão organizadora do evento, em uma coletiva de impresa. A expectativa da prefeitura é um evento tenha um orçamento estimado em R$ 3,5 milhões.\nO evento será no estacionamento do Estádio Nilton Santos, na região sul da capital, de 14 a 17 de fevereiro. No ano de 2025 não houve edição do Capital da Fé.\nAlém da programação musical, o evento deve oferecer aos visitantes espaços como Vila Gastronômica, loja com itens religiosos e estacionamento. A previsão é que os espaços sejam cobertos, para proteger o público da chuva.