Jacaré flagrado curtindo o dia de forma relaxada no lago do Parque Jardim Botânico (Reprodução/TV Anhanguera)\nUm jacaré foi flagrado curtindo o dia de forma relaxada no lago do Parque Jardim Botânico, em Goiânia. O flagrante feito pela equipe da TV Anhanguera mostra o animal nadando e tomando sol literalmente "de boa na lagoa".\nO animal foi visto na segunda-feira (1º), mas não é um visitante de passagem. Conforme apurado pela TV Anhanguera, ele nasceu e cresceu no Jardim Botânico e já tinha dado o ar da graça em 2024. O bicho está em casa, é monitorado pela agência municipal do Meio Ambiente (Amma) e faz parte do ecossistema local.\nJacaré-açu de mais de 2 metros morre atropelado na BR-242; vídeo\nPescador registra jacaré gigante nadando tranquilo na Ilha do Bananal: 'De estimação'\nEm nota, a Amma informou que o réptil é um jacaré conhecido popularmente como jacaretinga (identificado). A estimativa é que ele tenha aproximadamente 8 anos ou mais. Ele é monitorado pela equipe da Amma em parceria com o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Répteis e Anfíbios (RAN/IBAMA). Tudo indica que ele tenha sido introduzido no local, pois a espécie não é nativa da nossa bacia hidrográfica (leia nota na íntegra no final do texto).