De tanto aparecer no mesmo local, o jacaré gigante filmado nadando tranquilo no rio Javaé foi 'batizado' com o nome de Fred. Segundo o pescador esportivo Jeová Lima, o animal é visto na Ilha do Bananal, em Lagoa da Confusão (TO), há pelo menos seis anos.
Nós chamamos ele de Fred, mas é simbólico, ele não atende pelo nome", brincou o pescador.
Fred é da espécie jacaré-açu, comumente encontrado no Tocantins e considerado o maior crocodiliano da América do Sul. Entre idas e vindas ao longo dos anos, o animal costuma ser visto próximo à Pousada de Pesca Javaé Camp. "Às vezes ele some, mas aparece novamente", explicou Jeová.