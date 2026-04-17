A Prefeitura de Lagoa da Confusão, na região sudoeste do estado, decretou situação de emergência por causa do alto volume de chuvas e da elevação do nível do Rio Formoso. O decreto municipal foi publicado nesta semana e tem validade inicial de 90 dias.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Lagoa da Confusão decreta situação de emergência após fortes chuvas e inundações\nSegundo o documento, a cheia provocou alagamentos em áreas urbanas, rurais e em comunidades tradicionais. A situação mais grave envolve o isolamento de comunidades indígenas e a presença de animais silvestres, como jacarés e serpentes, em áreas alagadas próximas às residências.\nComunidades isoladas\nUm dos pontos mais críticos é a Aldeia Takaywra. De acordo com a prefeitura, 31 famílias foram diretamente atingidas pelas enchentes, totalizando pelo menos 104 pessoas. No momento, o acesso ao local é feito apenas por via fluvial, o que dificulta a chegada de serviços essenciais, como atendimento de saúde e atividades educacionais.