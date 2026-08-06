A empresária e produtora rural de Rio Verde Jacqueline Freitas Nascimento Zaiden (PSDB) é a candidata a vice na chapa do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) ao governo de Goiás. Ela é ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de Rio Verde (Acirv) e comandou comissão da Associação dos Produtores de Soja, Milho e Outros Grãos Agrícolas do Estado de Goiás (Aprosoja-GO).\nFiliada ao PSDB desde 2024, foi cotada para disputar mandatos em eleições anteriores, mas estreia agora como candidata. Jacquelin é filha do ex-deputado federal Iturival Nascimento, sobrinha do ex-deputado e ex-prefeito de Rio Verde Iron Nascimento e irmã do ex-vereador Ituriel Nascimento.\nOs tucanos afirmam que, além de representar um segmento relevante, do agronegócio, ela é bem articulada e reconhecida pela atuação nas entidades. Em julho do ano passado, ela gravou pílula para a propaganda partidária do PSDB, quando fez críticas à taxa do agro, criada pelo ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) em 2023 e que foi extinta em março deste ano, quando ele deixou o cargo. "Arrecadaram mais de R$ 2 bilhões e não investiram em nada. O agro precisa de respeito", diz a empresária na propaganda.