Fervedouro no Jalapão, região Leste do Tocantins (Vilma Nascimento/Arquivo Pessoal)\nTuristas que irão visitar o Parque Estadual do Jalapão a partir do dia 1º de maio terão que pagar uma taxa de sustentabilidade de R$ 30 à Prefeitura de Mateiros. O valor equivale à permanência de oito dias consecutivos na região. A aplicação dessa taxa preocupa empresários.\nNão estamos no melhor cenário. Já sentimos uma queda na demanda neste ano, e qualquer nova medida implantada sem planejamento e transparência pode impactar ainda mais o setor. Precisamos saber exatamente para onde esse recurso será destinado. Também precisamos de clareza para que possamos orientar o turista com segurança", explicou a CEO do Jalapoeiros Ecotour, Débora Rufo.\nO Jalapão é uma das regiões mais procuradas no Tocantins para turismo ecológico devido às suas paisagens paradisíacas. O parque conta com dunas, cachoeiras, Pedra Furada, fervedouros, cânion Sussuapara e a Lagoa do Japonês.