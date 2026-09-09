A Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) aponta para o risco de surgimento de uma grande voçoroca - uma erosão em estágio bastante avançado e de difícil recuperação - dentro da área de preservação permanente (APP) do parque Jardim Botânico de Goiânia, entre a Vila Redenção e o setor Pedro Ludovico, e a possibilidade de colapso ambiental que vier a ser afetado.\nA única solução são obras urgentes de drenagem no local para impedir que a água da chuva continue chegando com força no local, porém a Prefeitura não diz se tem previsão de obras para lá, e oficialmente nada foi anunciado até o momento.\nTécnicos da Amma estiveram na APP do Jardim Botânico por duas vezes neste mês, uma delas em trecho mostrado pelo Daqui em reportagem do dia 27 de agosto no qual é relatada a preocupação de moradores da Vila Redenção com o tamanho e a extensão de erosões próximas de uma das nascentes do córrego Botafogo dentro do parque. A outra vistoria foi nas erosões dentro do Viveiro Redenção, que também fica dentro do parque e é administrado pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). A preocupação da agência é que as erosões destes dois pontos se encontrem, formando voçoroca.