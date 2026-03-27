A 100 km de Goiânia, uma cidade de Goiás está se preparando para fazer a maior pamonhada do mundo com 35 mil pamonhas e entrada gratuita. Nas redes sociais, a Prefeitura de Jesúpolis, na região central de Goiás, publicou um vídeo com música sertaneja chamando as pessoas para viverem a festa mais saborosa de Goiás.\nNa 16ª edição, o evento será realizado no sábado (28), na praça de Eventos do Ipê, das 08h às 17h. Na publicação, ao som da música “Temporal de amor”, interpretado por Leandro e Leonardo, a prefeitura destacou que a tradição reúne sabor, cultura e gente de todo lugar para viver um momento único.\nA pamonhada é promovida pela Secretaria Municipal de Promoção Social e Trabalho, em parceria com a Secretaria de Agricultura e do Meio Ambiente, com apoio da Prefeitura de Jesúpolis, comunidade, servidores públicos municipais e a Câmara de Vereadores.