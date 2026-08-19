-JIBOIA (1.3446451)\nUma jiboia de mais de dois metros de comprimento foi capturada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) após ser encontrada em um estabelecimento na cidade de Chapadão do Céu, na região sudoeste do estado.\nA ocorrência aconteceu nesta terça-feira (18) após a serpente ter sido vista por moradores do local nos fundos de uma loja, na Rua Vicinal, próximo ao Posto Mania.\nDepois do resgate, o animal foi devolvido para uma região de mata do município. Segundo a corporação, o local é afastado da região urbana, fazendo com que a serpente retorne ao seu habitat natural.\nCobra surpreende turista em cachoeira da Chapada dos Veadeiros; vídeo\nCobra de mais de 2 metros é encontrada na cozinha de casa durante mudança\nCobra é encontrada em shopping e surpreende clientes em Anápolis; vídeo