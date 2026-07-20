Uma joalheria localizada dentro de um shopping foi furtada no domingo (19), no Setor Marista, em Goiânia. Segundo apuração da TV Anhanguera, o crime ocorreu durante a madrugada e o prejuízo é estimado em cerca de R$ 400 mil em joias. A suspeita é de que os criminosos tenham entrado no centro de compras na noite anterior, permanecido durante a madrugada em uma loja vizinha e acessado a joalheria após serrarem o forro do estabelecimento.\nO crime só foi percebido por funcionárias durante a tarde, quando chegaram para trabalhar e encontraram o estabelecimento revirado. Entre os itens furtados estão correntes e alianças.\nSegundo a reportagem, a Polícia Científica realizou perícia no local em busca de impressões digitais e materiais biológicos que possam ajudar na identificação dos autores. A investigação indica que o crime pode ter sido planejado e que ainda tenha contado com o apoio de outra pessoa do lado de fora do shopping.