João Luiz e Bruno jogavam no Atlético Montebelense, time de São Luís de Montes Belos (Reprodução/Instagram do Atlético Montebelense)\nOs jogadores de futebol amador que morreram em um acidente na GO-060, em Nazário, no oeste goiano, voltavam de uma festa. O encontro ocorreu em Anicuns e, no momento da batida, o grupo seguia para São Luís de Montes Belos, onde morava. As informações foram apuradas pela repórter do g1 Goiás Rafaella Barros, que entrevistou um dos sobreviventes, Victor Oliveira, de 27 anos.\nA batida envolveu dois carros, nove ocupantes e deixou quatro mortos. Victor, que estava no banco de trás de um dos veículos, revelou que não se lembra de nada do momento do acidente. O jovem também compartilhou um pouco do luto que está vivendo desde que perdeu os amigos João Luiz Silva Aby Azar, de 24 anos, e Bruno Pereira do Vale, de 27. Os três cresceram juntos.