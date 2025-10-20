O Museu do Louvre, em Paris, foi assaltado na manhã deste domingo (19). Uma das joias roubadas, em ousada ação à luz do dia, foi recuperada pela tarde (manhã no horário de Brasília). A peça seria a coroa da imperatriz Eugênia, mulher de Napoleão 3º, uma das joias da antiga monarquia francesa expostas no andar superior do prédio.\nA notícia do roubo, ocorrido às 9h30 locais (4h30 da madrugada em Brasília), pegou de surpresa os turistas que começavam a adentrar o museu, aberto meia hora antes.\nOs bandidos teriam usado uma plataforma elevatória montada em um caminhão e uma minisserra elétrica para quebrar janelas e entrar na galeria de Apolo, que fica de frente para o rio Sena. A plataforma utilizada pelos criminosos já foi retirada após perícia.\nDupla é presa por suspeita de roubar joias avaliadas em cerca de R$ 200 mil