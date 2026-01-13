Na próxima segunda-feira (19), o Jóquei Clube de Goiás vai realizar a eleição da sua nova diretoria executiva com a disputa entre duas chapas, o que não ocorre desde 2018. A atual, que tomou posse em 2021, encabeçada por Percival Rebelo que nunca chegou a presidir a entidade, dado que faleceu em março do mesmo ano, passou a ser contestada sobre a sua regularidade. Neste contexto, uma nova chapa foi formada por outros sócios-remidos, sendo denominada Novo Jóquei, e terá como candidata a presidente a advogada Nívea Cristina Ribeiro de Paula. A disputa será com a chapa da situação, que terá como candidato a presidente o médico Fausto Gomes, que assumiu a diretoria com o falecimento de Rebelo.\nA disputa ocorrerá na sede do clube, na Rua 3 do Setor Central, a partir das 8 horas. O mesmo imóvel passa por processo de desapropriação junto à Prefeitura. Em novembro, uma decisão da juíza Raquel Rocha Lemos, da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal, que autorizou ao município assumir a posse da sede social, após pedido do Paço a partir do decreto de desapropriação assinado pelo prefeito Sandro Mabel (UB). A decisão judicial concedeu a posse do imóvel mediante uma indenização calculada na decisão de R$ 55,4 milhões que devem ser depositados em juízo. Essa ação é o ponto mais importante na disputa entre as chapas.