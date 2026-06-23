O aroma do café coado na hora, o pãozinho de queijo quentinho, tudo isso tem um lugar especial no coração de qualquer pessoa. Mas nem só de pão de queijo, pamonha e arroz com pequi vivem os goianos. Com uma rica culinária, que mistura diversas influências, como indígena, paulista, nordestina e de tantos outros povos, Goiás é conhecido pelo sabor, a hospitalidade e o amor à mesa. Inspirado nas manhãs que reúnem a família, o DAQUI lança a nova edição da promoção “Juntou, Trocou”: o Kit Manhã do Cerrado, coleção criada para deixar a rotina na cozinha mais prática e dar um charme especial ao preparo de receitas tradicionais.\nO conjunto reúne três peças antiaderentes com cabos e alças antitérmicos: uma frigideira francesa de 18 centímetros, uma frigiovos (frigideira menor, voltada para o preparo de ovos) de 13 centímetros e uma cuscuzeira com capacidade para 2,2 litros. O trio foi pensado para acompanhar desde o café da manhã até o lanche da tarde, permitindo preparar ovos, tapiocas, queijo coalho, legumes no vapor, cuscuz e outras receitas do dia a dia.