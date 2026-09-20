O Sabores do Campo deste domingo (20) traz uma receita de filé de frango ao encanto de jabuticaba, uma opção para aproveitar a temporada do fruto. Quem ensina o passo a passo é Alenir Batista de Souza, analista de desenvolvimento rural da Emater.\nSegundo Alenir, a receita foi inspirada em uma preparação feita por uma amiga, que criou o nome “frango ao encanto de jabuticaba”. Ela simplificou o preparo e deu um toque diferente à receita, sem deixar de lado o sabor.\nIngredientes\n500 g de filé de frango\n200 g de polpa de jabuticaba\n2 colheres (sopa) de açúcar\n1 colher (cha) de sal\n1 colher (chá) de amido de milho\n2 colheres (sopa) de suco de limão\n1 colher (sopa )de cebola picadinha\n1 colher (sopa) de azeite\npimenta dedo-de-moça\npimenta do reino a gosto\nArroz carreteiro com abóbora: Sabores do Campo ensina receita feita com abóbora gigante