O Jornal do Campo foi até Sanclerlândia, no interior de Goiás, para conhecer a história de Eduardo, estudante de agronomia que transformou a tradição familiar em negócio. Ao lado da mãe, ele produz doces cristalizados artesanais, alguns deles com um processo que pode levar até seis meses até chegar ao ponto ideal.\nA tradição começou ainda na infância, quando Eduardo ajudava a bisavó a mexer os tachos e preparar doces apenas para a família. Com o tempo, a prática ganhou técnica, criatividade e conhecimento, resultando hoje em uma produção que reúne cerca de 40 variedades de doces, entre compotas, frutas cristalizadas, cocadas e doces de leite.\nAlgumas frutas, como abacaxi inteiro, laranja e abóbora, exigem ainda mais tempo de preparo. O abacaxi, por exemplo, começa a ser preparado meses antes de chegar ao consumidor. A fruta passa por um processo de saturação, em que a frutose é lentamente substituída pela sacarose, usando apenas água, açúcar e tempo.