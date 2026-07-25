O jornalista Delson Carlos foi encontrado morto dentro de um apartamento no Setor Bueno, em Goiânia, na noite desta sexta-feira (24). Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o caso foi registrado como homicídio consumado e envolveu uma situação de gerenciamento de crise após uma mulher, que não teve a identidade divulgada, permanecer trancada no imóvel.\nAo Daqui, o Instituto Médico Legal (IML) informou, às 22h, que a equipe ainda permanecia no local. Como o caso ainda está em andamento, a Polícia Civil ainda não tem detalhes sobre o crime.\nConforme o registro da PM, o apartamento o caso foi registrado era alugado para dois moradores. Segundo o relato da polícia, na tarde desta sexta-feira, a proprietária do imóvel e a companheira dela estavam no local para consumir bebidas alcoólicas junto com a vítima.