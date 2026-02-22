O jornalista Juscelino Kubitscheck Gomes da Silva morreu neste domingo (22), em Goiânia, aos 66 anos. A causa da morte não foi divulgada pela família. O Sindicato dos Jornalistas de Goiás (SindJor) informou que o velório está marcado para às 13h, no Parque Memorial de Goiânia. O enterro está previsto para às 18h.\nEm nota, o SindJor lamentou a morte do jornalista e afirmou que ele foi um profissional respeitado e apoiador das ações sindicais. “Sua trajetória deixa um legado de responsabilidade, compromisso e dedicação ao jornalismo”.\nCasal é preso no Tocantins com mais de R$ 500 mil em joias após roubo no Pará, diz PM\nPrefeito de Itumbiara fala pela primeira vez após netos serem mortos\nIndígenas entram em área interna da Cargill no Pará em ato contra ordem de desocupação\nFormado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), JK trabalhou nas TV’s Anhanguera, Goiânia, Record e Brasil Central. Também foi também secretário de comunicação da Prefeitura de Goiânia entre os anos de 1992 e 1995, no Governo de Darci Accorsi. Em nota, a deputada Adriana Accorsi lamentou a morte dele e destacou seu talento e carisma.