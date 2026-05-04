Jessé da Silva Reis, de 22 anos, treinou por quase dois anos em locais improvisados na zona rural, e conseguiu ser aprovado no concurso da Polícia Militar do Tocantins. O jovem treinou natação no riacho e fez barra fixa em uma árvore, além de outros exercícios durante intervalos no trabalho\nA barra, não tem barra aqui na minha cidade, nas praças. Eu geralmente treinava quando eu chegava do serviço ou nas pausas fazia flexão. Barra eu me apoiava em algum galho. Às vezes eu ia correr na cidade, mas quando eu tinha tempo, eu corria mesmo aqui no sertão", disse Jessé.\nO candidato mora na zona rural de São João do Paraíso, no Maranhão, e fez viagens ao Tocantins para cumprir cada etapa do concurso.\n'Uma saudade imensa', diz filha de empresário que morreu após cair em represa no Tocantins\nDuas pessoas ficam feridas após vazamento de gás em lanchonete em Araguaína