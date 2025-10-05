A jovem de 25 anos que está internada com suspeita de intoxicação por metanol no Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu, no norte goiano, bebeu com familiares antes de passar mal, segundo o secretário de saúde de Goiás, Rasível dos Reis. Em entrevista à reportagem, o secretário relatou que a jovem, o padrasto e o irmão estavam juntos em uma cachoeira em Guarinos, região central do estado.\nDepois ela ingeriu bebida alcoólica sozinha em casa e a gente enviou, inclusive a Polícia Civil, para fazer a coleta de amostra dessas bebidas também. O que a gente tem é que tanto o padrasto quanto o irmão não estão apresentando sintomas, só ela está apresentando sintoma e teve essa questão de ingerir essa bebida alcoólica sozinha”, disse.\nA reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) na manhã deste domingo (5) para atualizar o estado de saúde da paciente, mas o órgão informou que ainda não recebeu informações atualizadas do HCN.