Um homem de 25 anos foi preso suspeito de matar Antônio Henrique de Morais Filho, de 58 anos, a facadas, no Jardim Aureny III, em Palmas. A vítima estava na casa do suspeito quando houve um desentendimento entre os dois. Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido motivado por ciúmes.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Polícia Civil prende suspeito de esfaquear homem no Aureny III\nO crime aconteceu na noite de segunda-feira (10). O suspeito, identificado como João Pablo Almeida, foi preso na manhã desta terça-feira (11). Em entrevista à TV Anhanguera, ele alegou que agiu em legítima defesa.\nEstava acordando minha mãe lá, querendo ficar com a minha mãe à força lá, sem ela querer ficar com ele, batendo lá na porta da minha casa lá e foi legítima defesa. Eu fiz isso aí por causa que me doí, que ele estava lá querendo ficar com a minha mãe", disse.