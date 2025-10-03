O corpo de um homem foi encontrado em uma região de mata localizada no município de Bernardo Sayão, no noroeste do Tocantins. Segundo a Polícia Civil, o cadáver tinha sinais de perfuração em decorrência de disparos de arma de fogo.\nO corpo estava embaixo de uma ponte, na rodovia TO-430, que liga Bernardo Sayão a Arapoema, nesta quinta-feira (2). O homem foi identificado com o Leovi da Silva Santos, de 27 anos. Uma equipe do Núcleo de Medicina Legal de Colinas do Tocantins levou o cadáver para o Núcleo de Medicina Legal de Araguaína.\nA perícia também esteve no local que o corpo foi encontrado, embaixo de uma ponte, para analisar as circunstâncias que possam auxiliar na apuração do crime e identificação dos autores.\nSegurança de artistas morre após ser baleado durante discussão por causa de banheiro em bar, diz polícia