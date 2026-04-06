Uma jovem identificada como Thaynara Lima da Silva, de 18 anos, desapareceu neste sábado (4) após cair no Lago Serra da Mesa, em Niquelândia, na região norte de Goiás. Ela caiu de uma lancha e ficou submersa, segundo informações do Corpo de Bombeiros de Goiás.
Uma equipe de mergulhadores, segundo os bombeiros, segue para o lago a fim de ajudar nas buscas, que foram retomadas na manhã deste domingo (5).
Geovana Eduarda Lima, irmã de Thaynara, disse em entrevista ao g1 que a jovem estava viajando com o namorado. O caso aconteceu no início da noite, por volta das 18h.
Testemunhas relataram aos bombeiros que além de Thaynara, outras pessoas chegaram a cair no lago, mas felizmente foram resgatadas.