Um homem de 36 anos foi preso suspeito de atirar e matar Manoela Miranda Lisboa, de 19 anos, no meio de uma rua. O caso aconteceu em junho deste ano na região sul de Palmas. Segundo a Polícia Civil, o suspeito e a vítima haviam se desentendido por causa de um celular furtado que Manoela havia comprado por R$ 100.\nO suspeito foi preso na manhã desta quinta-feira (20). A foto do momento da prisão foi divulgada e borrada pela polícia. O nome do homem não foi divulgado, por isso o g1 não conseguiu contato com a defesa dele.\nGrávida ferida em acidente na TO-222 dá à luz e morre após ser levada à UTI\nMotociclista morre em acidente com ônibus do transporte público de Palmas\nMulher morre após passar mal durante treino em academia, em Anápolis\nO crime aconteceu no dia 20 de junho. O corpo da jovem foi encontrado no meio da rua com marcas de tiros. Investigações apontaram que o celular comprado por Manoela teria sido furtado do suspeito e revendido por uma terceira pessoa.