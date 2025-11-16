-Fotos Paulo Cezar (1.3337591)\nPaulo Cezar da Silva Sousa, de 19 anos, morreu após se afogar no Rio Tocantins. O afogamento aconteceu em trecho do Rio Tocantins que passa por um rancho em Peixe, no sul do estado.\nDe acordo com a Polícia Militar (PM), Paulo Cezar estava nadando na fim da tarde de sábado (15), quando submergiu, por volta das 17h30. Os policiais apuraram que ele teria se afastado para uma parte mais funda do rio quando desapareceu.\nUma testemunha informou à PM que momentos antes do afogamento, a vítima teria ingerido bebida alcoólica.\nSuspeito de assassinar servidor público após dívida de consórcio é ex-secretário\nBiomédica transferiu R$ 10 mil para a mãe pouco antes de desaparecer, diz delegada\nFamília procura por idosa de 67 anos que está desaparecida há três dias após sair de casa em Palmas