Geovane Reis da Silva, de 21 anos, morreu após ser atacado a facadas dentro da própria casa na madrugada deste domingo (5), no Setor Oeste, em Colinas do Tocantins. Segundo a Polícia Militar (PM), ele estava com familiares quando dois homens chegaram ao local de forma inesperada.
De acordo com o relatório policial, os suspeitos usavam roupas escuras e chegaram em uma motocicleta à procura de uma terceira pessoa. Geovane se identificou como parente do homem procurado e acabou atingido por golpes de faca na região da cabeça.
Os autores fugiram logo após o crime. O Corpo de Bombeiros socorreu o Geovane e o encaminhou ao Hospital Municipal de Colinas, mas a equipe médica confirmou que ele já deu entrada na unidade sem sinais vitais.