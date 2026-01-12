Um jovem de 26 anos foi assassinado em Paraíso do Tocantins, região central do Tocantins. A vítima foi encontrada com ferimentos de faca e tiros dentro de uma casa no setor Vila Regina. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) na manhã desta segunda-feira (12).\nA Polícia Militar informou que o jovem tinha três perfurações por disparo de arma de fogo e cinco ferimentos provocados por faca. A vítima foi identificada como Diego dos Santos Lima.\nForagido de Goiás liga para a polícia e pede para ser preso no Tocantins\nFilho de vereador é morto a tiros em Luziânia\nSuspeito de matar aposentada agia na vizinhança\nNo local, os policiais encontraram a residência fechada. Por meio de uma fresta da janela, os militares localizaram a vítima caída no chão da sala, com manchas de sangue. A perícia foi chamada e constatou os ferimentos do jovem.