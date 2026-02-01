Kaline Gouveia tem compartilhado nas redes sociais a sua rotina após ser diagnosticada com leucemia mieloide crônica, câncer que afeta o sangue e a medula óssea. A jovem de 27 anos está há mais de um ano fazendo tratamento contra a doença e usa as redes para ajudar pessoas que passam por situações semelhantes.\n"O momento mais difícil dessa luta foi quando ouvi que eu teria apenas seis meses de vida, porque a doença já estava agressiva. Naquele instante, o chão sumiu, o medo tentou me paralisar e a dor foi profunda, mas foi exatamente ali que a minha fé foi provada e fortalecida", contou em entrevista ao g1.\nA jovem recebeu o diagnóstico no dia 23 de dezembro de 2024. Na época, ela tinha desmaios constantes, fraqueza e chegou a fazer exames, que sempre descartavam a possibilidade de anemia profunda e apresentavam resultados de saúde estável. A mudança veio quando a jovem teve uma alteração no exame de hemograma.