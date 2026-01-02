Um jovem de 18 anos desapareceu no Lago Corumbá IV, em Alexânia, Entorno do Distrito Federal, após o caique em que ele estava virar, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Segundo apurado pelo repórter Igor Brandão, da TV Anhanguera, o jovem é Henry Chaves Norte, de 18 anos, morador de Goiânia.\nEngenheiro morre depois de passar mal no Lago Corumbá IV, diz amiga\nJovem morre após se afogar no lago Corumbá IV, em Silvânia\nJovem morre afogado no Rio das Almas, em Jaraguá\nOs bombeiros foram acionados na tarde de quinta-feira (1ª). Segundo a corporação, três jovens estavam navegando de caiaque quando a embarcação virou. Dois deles conseguiram sair do lago, mas a vítima acabou afundando.\nDe acordo com a corporação ao Daqui, uma equipe náutica de Anápolis estava trabalhando no local com mergulhadores em busca do jovem até a última atualização desta reportagem.