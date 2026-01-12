Mateus Santos, de 22 anos, disse para a família que havia ido para a Guerra da Ucrânia (Reprodução/Instagram de Larissa Santos e Mateus Santos)\nMateus Santos, de 22 anos, morador de Rio Verde, região sudoeste de Goiás, desapareceu após dizer para a família que estava na guerra da Ucrânia, no Exército da Rússia. Segundo a mãe do jovem, Sandra Maria da Silva Santos, de 40 anos, o último contato com a família foi feito há mais de um mês, quando ele estava em Donetsk, na Ucrânia.\nO g1 Goiás entrou em contato com a Embaixada do Brasil em Moscou, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nA dona de casa conta que tudo começou no dia 16 de agosto, quando Mateus disse que iria até Brasília visitar uma colega, de repente. Segundo ela, Mateus ligou pedindo R$ 70 para inteirar o valor de uma passagem, mas depois ficou sem dar notícias por três dias.