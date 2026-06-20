Uma jovem de 19 anos foi encontrada morta com marcas de disparos de arma de fogo na manhã deste sábado (20), no setor Santa Bárbara, na região sul de Palmas. A vítima foi identificada como Manoela Miranda Lisboa. O caso é investigado pela Polícia Civil do Tocantins.\nVeja no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Jovem de 19 anos é encontrada morta com marcas de tiros em Palmas\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP/TO), uma equipe da 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local logo nas primeiras horas da manhã para iniciar as investigações sobre o crime.\nO corpo da jovem foi encontrado em via pública. Equipes da perícia realizaram os procedimentos no local e coletaram vestígios que podem ajudar na apuração do caso.\nCorpo foi levado ao IML\nUma equipe do Núcleo de Medicina Legal de Palmas recolheu o corpo da vítima e o encaminhou para a sede do órgão, onde será submetido a exame necroscópico.