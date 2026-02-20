Um jovem de 19 anos foi encontrado morto no setor Basã em Aguiarnópolis, região norte do Tocantins. O corpo dele estava em um terreno baldio e apresentava perfuração na cabeça que teria sido causada por uma arma de fogo, segundo a Polícia Militar.\nO caso foi registrado na manhã desta sexta-feira (20). O nome da vítima não foi informado pela PM. O g1 solicitou informações sobre o caso à Secretaria de Segurança Pública, mas não teve resposta até a última atualização da reportagem.\nTocantins teve mais de 700 estupros de vulneráveis em 2025, aponta secretaria\nVídeo em celular de corretora esclarece crime, segundo a polícia\nAdolescente é suspeita de matar padrasto a facadas para defender a mãe de agressão com motosserra\nConforme a PM, após o corpo ser localizado, o local foi isolado para preservar a cena do crime. A Perícia Técnica e a Polícia Civil foram chamadas e realizaram os procedimentos legais.