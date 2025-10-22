Um jovem de 20 anos foi morto a tiros em uma casa na região sul de Palmas, na madrugada desta terça-feira (21). Ele foi identificado como Guilherme dos Santos Silva e o corpo dele foi encontrado em cima da cama. Ainda não há pistas de quem é o autor do crime registrado no Jardim Paulista, em Taquaralto.\nDe acordo com a Polícia Militar (PM), o corpo da vítima estava em cima de uma cama e tinha marcas de tiros no pescoço e no rosto. A casa tinha sinais de arrombamento no portão e na porta de entrada.\nVizinhos disseram à PM que ouviram barulhos estranhos e disparos de arma de fogo por volta de 0h45. Dentro do quarto onde Guilherme foi assassinado havia um tablete de substância análoga à maconha, uma balança de precisão e a quantia de R$ 401,60 em espécie.\nHomem é preso em flagrante após intimidar ex-namorada com mensagens