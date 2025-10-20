À esquerda, Bárbara Valim, de 28 anos. À direita, momento em que o suspeito foi preso pela polícia (Reprodução/Instagram Bárbara Valim e Polícia Militar)\nA jovem Bárbara Valim, de 28 anos, foi morta a tiros pelo ex-companheiro dentro de um condomínio em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), o homem não aceitava o fim do relacionamento. Após dar dois tiros contra a vítima, o suspeito fugiu, mas foi preso e chegou a confessar o crime.\nO caso aconteceu no último sábado (18) no Residencial Jardins do Cerrado 6. O suspeito passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida para preventiva. Ao Daqui, a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), que representou o investigado, informou que não vai comentar o caso.\nBárbara foi enterrada nesse domingo (19) no Cemitério Vale do Cerrado, também na capital. À TV Anhanguera, uma amiga da vítima, Jevylla Fernanda, afirmou que a jovem era uma pessoa maravilhosa.