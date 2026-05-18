Jhonatam Cluiverte Lemes Souza, de 27 anos foi morto a tiros dentro de um carro em Lajeado, região norte do estado. Segundo a Polícia Militar, outro homem, de 32 anos, também foi baleado e socorrido em estado grave.\nO caso foi registrado na noite deste domingo (17), nas proximidades do ponto turístico Balneário Ilha Verde. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), no momento do crime dois homens trafegavam em um automóvel quando foram surpreendidos por indivíduos em uma motocicleta, que efetuaram diversos disparos contra o veículo.\nConforme a PM, os militares foram acionados após denúncias de disparos de arma de fogo. Durante as buscas iniciais, nenhuma evidência foi encontrada no local informado.\nPorém, testemunhas relataram aos policiais que havia um carro estacionado em frente à base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com duas vítimas baleadas dentro do veículo.