Um jovem de 25 anos, identificado como Matheus Paludo Lacerda Pinto, foi morto a tiros na porta de uma distribuidora de bebidas, em Catalão, na região sudeste de Goiás. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (19).\nDe acordo com a Polícia Militar, Matheus estava com algumas pessoas na calçada em frente à distribuidora de bebidas, quando um homem surgiu a pé e ao se aproximar do jovem efetuou vários disparos com arma de fogo. Um dos tiros também atingiu uma moça de 25 anos que estava ao lado de Matheus.\nSegundo os militares, Matheus foi atingido por no mínimo três dos disparos. O rapaz chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu ao chegar à Unidade de Pronto Atendimento Dr. Jamil Sebba. Já a mulher, que não teve a identidade divulgada, foi baleada na região do tórax e está internada na Santa Casa de Catalão.