Jovem acreano roubou cerca de 100 mil reais (Reprodução / TV Anhanguera)\nUm jovem de 18 anos foi preso suspeito de furtar cerca de R$ 100 mil da casa da ex-patroa, no Setor Urias Magalhães, em Goiânia, na terça-feira (24). Segundo a Polícia Militar (PM), o dinheiro estava escondido dentro de um pote de vidro embaixo do colchão da comerciante, dona de um bar na capital. Pedro Henrique Albuquerque Rodrigues confessou à PM que entrou na residência com um comparsa. O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) converteu a prisão em flagrante para preventiva, e ele segue preso.\nA reportagem procurou a defesa de Pedro Henrique Albuquerque Rodrigues, mas não conseguiu localizá-la até a publicação desta matéria.\nSegundo a PM, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de furto na casa da comerciante, dona de uma distribuidora. A TV Anhanguera informou que a vítima saiu cedo para trabalhar e, ao retornar para casa, encontrou a porta da sala arrombada. O quarto estava todo revirado e o dinheiro havia desaparecido. A própria vítima apontou Pedro Henrique como suspeito. De acordo com o relato da vítima à TV, dias antes ele esteve na residência para consertar a televisão, conhecia a casa, e já teria tentado furtar o celular dela em outra ocasião.