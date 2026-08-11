Uma jovem de 18 anos foi resgatada em Palmas, nesta terça-feira (11), após ser mantida em cárcere privado pelo companheiro. Segundo a Polícia Militar, ela saiu de Londrina (PR) para morar com o homem após conhecê-lo em um jogo online.\nO suspeito, um homem de 19 anos, foi preso em flagrante após a polícia constatar que a vítima estava privada de seus direitos básicos e impedida de utilizar o próprio telefone celular. Ele não teve o nome informado pela polícia, e o g1 não conseguiu contato com a defesa dele.\nDe acordo com o tenente-coronel Gustavo Bolentini, o contato entre os dois teve início por meio de um aplicativo de jogos online que simula a vida real e possui ferramentas de chat para interação entre usuários.\nA jovem, que residia no estado do Paraná, foi convencida pelo suspeito a se mudar para Palmas para morar com ele. A situação de privação de liberdade começou logo após a chegada dela à capital.