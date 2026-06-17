-onibus_recanto_bosque.mp4 (1.3422907)\nUma mulher de 27 anos agrediu uma idosa de 61 anos após uma discussão dentro de um ônibus da linha Setor Recanto do Bosque–Centro, em Goiânia, nesta terça-feira (16). O tenente Kleber Martins, da Polícia Militar (PM), responsável pelo policiamento da Região da 44, informou que a equipe realizou buscas até localizar a suspeita em seu local de trabalho, na região central da capital. Após ser encontrada, a mulher confessou a agressão.\nAo DAQUI, a PC informou que a autora foi conduzida à Central de Flagrantes e que as investigações foram iniciadas. Segundo a corporação, tanto a vítima quanto a agressora prestaram depoimento e foram liberadas. O caso será encaminhado à Delegacia do Idoso, que dará continuidade às apurações. O DAQUI não conseguiu localizar a defesa da suspeita, visto que o nome dela não foi divulgado até a conclusão desta matéria.