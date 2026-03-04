Um jovem, de 25 anos, morreu afogado ao tentar nadar em um lago em Amorinópolis, região oeste do estado. A vítima foi identificada pelas equipes do Corpo de Bombeiros de Goiás como Felipe Fernando de Morais.\nO afogamento aconteceu na noite desta terça-feira (3). Conforme relatado pelos amigos aos militares, Felipe estava em um grupo de amigos fazendo uso de bebidas alcoólicas e resolveu entrar no lago para nadar. No entanto, após cerca de 15 metros da borda, ele afundou e não foi mais visto pelos amigos.\nNo momento do afogamento, o local não contava com boa iluminação, o que dificultou a visualização dos amigos de Felipe, segundo relataram. Ao perceber que já não estavam mais avistando a vítima, o primo de Felipe e as equipes dos bombeiros foram acionados. Mas a vítima morreu no local.\nMorre garota que ficou submersa com o pé preso em cachoeira